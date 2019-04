Pékin appelle à une conclusion rapide des négociations commerciales avec Washington

Le président chinois Xi Jinping a appelé à la "conclusion rapide des négociations" sur le prochain accord commercial entre son pays et les États-Unis, a rapporté vendredi l'agence officielle Chine Nouvelle.

Cette déclaration est intervenue à un moment où les spéculations abondent quant à l'approche de la conclusion d'un accord entre les deux parties visant à mettre un terme à neuf mois de guerre commerciale entre les deux premières économies mondiales. L'appel de Xi Jinping était compris dans un message transmis par le vice-Premier ministre chinois Liu He à son homologue américain Donald Trump lors de leur rencontre à Washington, selon la même source.

"Un nouveau consensus sur les questions importantes"

"Dans la situation actuelle, le développement sain et stable des relations entre la Chine et les États-Unis est lié aux intérêts réciproques des peuples chinois et américain", a dit Liu He en transmettant le message de son président. Liu He qui dirige la délégation de négociateurs chinois a affirmé depuis Washington, selon Chine Nouvelle, que les deux parties ont "obtenu un nouveau consensus sur les questions importantes" concernant l'accord en négociation.

Les États-Unis et la Chine sont engagés depuis le début de l'année dans d'âpres négociations à l'issue incertaine. Fin janvier, Donald Trump avait évoqué l'idée d'un sommet avec l'homme fort de Pékin pour régler les derniers points d'achoppement. Pour obliger Pékin à changer ses pratiques jugées "déloyales", Washington a imposé en 2018 des taxes supplémentaires de 10 à 25% sur plus de 250 milliards de dollars de marchandises.