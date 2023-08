Pékin a connu son plus fort déluge depuis 140 ans, 11 personnes décédées

Du jamais vu en 140 ans : la capitale chinoise Pékin, victime d'inondations meurtrières, a vu s'abattre ces derniers jours les précipitations les plus fortes depuis le début des relevés, avec des opérations de secours qui s'accélèrent mercredi. Des pluies torrentielles, qui ont très sensiblement faibli mercredi, avaient commencé à s'abattre sur la grande région de Pékin samedi. En 40 heures seulement, la ville a vu tomber l'équivalent de tout un mois de juillet.

La province du Hebei particulièrement touchée

"La valeur maximale" des précipitations enregistrées durant cet épisode pluvieux dans une station de la capitale était de 744,8 millimètres et il s'agit des "plus importantes chutes de pluie depuis 140 ans", a indiqué le service météorologique municipal. "Le précédent record" avait été établi en 1891 avec 609 millimètres, a-t-il souligné dans un communiqué. Les premiers relevés pluviométriques datent de 1883.

Les pluies diluviennes qui ont frappé Pékin y ont fait jusqu'à présent au moins 11 morts et 13 disparus, dont un pompier qui participait aux opérations de sauvetage, selon le dernier bilan annoncé par la télévision publique CCTV. La zone la plus touchée mercredi par les inondations semblait être la province du Hebei (nord), voisine de la capitale chinoise. Dans le district pékinois de Fangshan, juste avant la frontière avec le Hebei, des journalistes de l'AFP ont vu un parc complètement inondé. Des tonnes de déchets, emportés par les flots, étaient coincés près d'un pont. La zone était encore "très à risque" la veille, leur a indiqué un policier.

Un parc noyé

Les journalistes ont également aperçu un véhicule militaire équipé de roues à chenilles qui revenait des zones inondées. Dans le sens opposé, l'AFP a vu une ambulance et une remorque chargée d'un bateau pneumatique de secours se diriger vers Zhuozhou, une municipalité du Hebei très touchée. La situation y est particulièrement critique avec des larges pans de la ville noyés sous les flots. Sur des images en direct de CCTV, des sauveteurs casqués et en combinaison rouge et bleue étaient vus en train d'aller porter secours aux habitants bloqués.

Les inondations ont coupé l'approvisionnement en eau et en électricité dans plusieurs endroits de Zhuozhou, selon les médias chinois. Le typhon Doksuri, rétrogradé en tempête, a balayé la Chine à partir de vendredi, date à laquelle il a touché la province du Fujian (est) après avoir frappé les Philippines voisines. La semaine dernière, les médias d'État avaient estimé qu'environ 130 millions de personnes seraient affectées de près ou de loin par cet épisode de pluies diluviennes. Dans nombre d'endroits, les inondations ont submergé des routes, emporté des voitures, fait s'écrouler des ponts ou encore coupé des voies de communication, prenant au piège certains habitants.

Alerte levée

Selon un décompte des médias chinois, environ 127.000 personnes ont déjà été évacuées à Pékin (qui compte 22 millions d'habitants) et 847.400 dans le Hebei (74 millions d'habitants). La ville de Pékin a toutefois levé l'alerte rouge aux inondations mercredi matin, "le débit des principaux cours d'eau étant passé sous le seuil d'alerte", selon l'agence de presse officielle Chine nouvelle. Les autorités municipales ont néanmoins demandé aux habitants de ne pas s'approcher des cours d'eau pendant la période de décrue, l'immersion prolongée ayant rendu les digues vulnérables, d'après la même source.

L'attention se porte désormais sur les opérations de secours. Des centaines de sauveteurs de la Croix-Rouge chinoise ont été envoyés dans les zones touchées pour déblayer les débris et aider à l'évacuation des habitants, selon Chine nouvelle. Des secouristes d'organisations non-gouvernementales sont également présents sur place. Dans le Hebei, les intempéries ont fait au moins neuf morts et six disparus, selon CCTV. Le président Xi Jinping a appelé mardi à "tout faire" pour secourir les personnes disparues ou prises au piège après les intempéries. La Chine est en alerte face à l'arrivée d'un nouveau typhon, Khanun, qui s'approche des côtes orientales du pays.