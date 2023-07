Chine : la région de Pékin affronte les pluies torrentielles du typhon Doksuri

La capitale chinoise Pékin et sa grande région affrontent dimanche des pluies torrentielles, entraînées par le typhon Doksuri. Les autorités ont fait évacuer plusieurs dizaines de milliers d'habitants et appelé les autres à rester chez eux. Pour prévenir tout incident, les sites touristiques pékinois ont été fermés, comme la Cité interdite, le populaire parc d'attractions Universal Studios, des bibliothèques ou encore des musées. L'immense Centre national des arts du spectacle, situé près de la place Tiananmen, elle aussi fermée au public, a annulé ses représentations d'opéra et ses concerts prévus dimanche.

Les activités culturelles, sportives et de divertissement ont été suspendues à Pékin. Les établissements et commerces situés en sous-sol ont reçu l'ordre de fermer en raison des risques d'inondation.

Des centaines de millions de personnes concernées par l'alerte rouge

La Chine est jusqu'à lundi après-midi au moins en alerte rouge précipitations dans une vaste zone du nord du pays, où habitent des centaines de millions de personnes. Elle englobe notamment Pékin (22 millions d'habitants), la métropole voisine de Tianjin (14 millions), la province limitrophe du Hebei, le Shanxi, le Shandong (est) ainsi que le Henan (centre). Dans la ville de Baoding, à une centaine de kilomètres au sud-ouest de Pékin, des policiers aidaient les automobilistes à circuler sur des routes partiellement inondées, où des cyclistes avaient de l'eau jusqu'aux mollets, selon des images diffusées par la télévision publique CCTV.

La mairie de Pékin a demandé aux écoles de ne plus accueillir provisoirement de public, car certains élèves et professeurs s'y rendaient encore, malgré les vacances d'été, pour des formations ou des activités extrascolaires, notamment sportives. Dans la capitale, plus de 27.000 personnes habitant dans des zones à risque ont été évacuées et quelque 20.000 à Shijiazhuang, grande ville située à 250 km au sud-ouest de la capitale, selon des médias officiels.

Des risques de glissements de terrain

Le ministère des Ressources en Eau a relevé dimanche au niveau 2 sa réponse au risque d'inondation, avec notamment davantage d'agents mobilisés pour contrôler cours d'eau et barrages. Certaines rivières ont dépassé les seuils d'alerte et des glissements de terrain pourraient se produire. Un cours d'eau en crue dans un village montagneux en périphérie de Pékin a ainsi provoqué un torrent qui n'a heureusement fait aucune victime, 62 foyers ayant été évacués la veille de cette zone à risque, a indiqué un journal local. La capitale a appelé ses habitants à "ne sortir que si nécessaire".

Un conseil largement respecté, avec un nombre de voitures et de piétons dans les rues qui était dimanche soir bien plus réduit que d'habitude. Aucune victime n'est pour l'instant à déplorer, selon les médias officiels. La municipalité a par ailleurs exhorté les entreprises à "ne pas obliger leurs employés à se rendre sur leur lieu de travail si ce n'est pas nécessaire". Doksuri balaye depuis vendredi la Chine. Il se déplace du sud-est vers le nord, selon les services météorologiques.

Les autorités font preuve d'une grande prudence vis-à-vis des fortes précipitations depuis 2021, lorsque de graves inondations dans le centre du pays avaient tué plus de 300 personnes, principalement dans la grande ville de Zhengzhou. De nombreux automobilistes avaient été piégés par la montée soudaine des eaux dans des tunnels routiers, ce qui avait créé une polémique, certains accusant la municipalité d'avoir tardé à envoyer des alertes météorologiques.