Pascal Praud et vous - «Une attente insoutenable» : l'inquiétude d'une auditrice sans nouvelle d'une partie de sa famille en Israël

Depuis l'attaque meurtrière du Hamas en Israël, des familles sont à la recherche d'un ou de plusieurs de leurs membres, alors que le mouvement terroriste palestinien retient également des civils en otage. Dans l'émission Pascal Praud et vous, une auditrice basée en région parisienne, et qui a préféré garder l'anonymat, raconte qu'une partie de sa famille israélienne résidant dans le sud du pays, près de la bande de Gaza, a disparu. "On ne sait pas s'ils ont été kidnappés, mais depuis les assauts, on n'a aucune nouvelle (...). On n'a aucune information, on attend, et cette attente est insoutenable pour toute la famille", confie-t-elle au micro de Pascal Praud.