Pascal Praud et vous - Cancer de Charles III : comment la santé du roi a des effets sur la santé publique anglaise

C'est une nouvelle qui inquiète tous les Britanniques : le roi Charles III est atteint d'un cancer, a annoncé Buckingham Palace lundi soir. Une maladie décelée après son examen de la prostate. Bertrand Deckers, spécialiste de la monarchie britannique, revient sur cette annonce dans l'émission Pascal Praud et vous, et plus globalement sur la santé du roi, en évoquant un effet inattendu auprès de la population. "Il y a eu un effet bénéfique puisque le site du NHS, le système de santé anglais, estime qu'il y a 1.000% de consultations supplémentaires faites par rapport aux problèmes de prostate", rapporte l'historien sur Europe 1. Le Palais a bien précisé que le roi n'a pas de cancer de la prostate.