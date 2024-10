Pascal Praud et vous - «Benjamin Netanyahu, le gouvernement et l'armée israélienne doivent aller jusqu'au bout», affirme un auditeur

Depuis un an, Israël mène une guerre contre le Hamas et le Hezbollah à la suite de l'attaque du 7-Octobre. Alors que plusieurs pays demandent un cessez-le-feu dans la région, l'État Hébreu poursuit ses opérations militaires. Pour Jérémy, auditeur de Pascal Praud et vous sur Europe 1 qui vit en Israël, "Benjamin Netanyahu, le gouvernement et l'armée israélienne doivent aller jusqu'au bout".

"Il faut se poser une question simple : même si demain le Hamas et le Hezbollah déposent les armes, qu'est-ce qui se passe ? C'est statu quo. Par contre, si Israël dépose les armes, on est tous morts. Il faut être lucide là-dessus. Donc oui, il faut aller jusqu'au bout". Cet auditeur va même plus loin en affirmant qu'il "faut exterminer toute personne qui est affiliée au Hamas". "Il ne faut pas oublier que ces gens-là veulent la mort de n'importe quelle personne en Israël, juif, musulman ou chrétien. Donc pour moi, aller jusqu'au bout, ça veut dire permettre aux civils israéliens d'être en sécurité sur leur terre".