Pascal Praud et vous - Frappe sur un hôpital à Gaza : «La roquette vient du Hamas», affirme un réserviste de l'armée israélienne

Avant l'arrivée du président américain Joe Biden en Israël, une frappe a touché un hôpital de Gaza mardi soir, tuant au moins 200 personnes selon le Hamas. L'État hébreu et le Hamas se rejettent la responsabilité de cet acte meurtrier, et selon Gabriel, un militaire réserviste de l'armée israélienne qui est intervenu dans l'émission Pascal Praud et vous mercredi, plusieurs éléments tendent à démontrer une erreur du mouvement terroriste palestinien.

"Depuis le début de cette offensive, c'est la 450e roquette du Hamas qui retombe sur leur territoire (...). On sait aujourd'hui que la roquette (tirée mardi soir) vient du Hamas", a-t-il affirmé sur Europe 1. Ce mercredi, l'armée israélienne a elle incriminé le groupe palestinien djihad islamique après l'explosion dans l'enceinte de l'hôpital.