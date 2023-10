Riposter oui, mais pas aveuglément. C'est en somme le message que fait passer Arno Klarsfeld, dans l'émission Pascal Praud et vous. Cinq jours après l'attaque terroriste du Hamas contre Israël, l'avocat et membre de l’association des "Fils et filles des déportés juifs de France", ne cache pas sa tristesse et sa "rage contre les assassins" au micro d'Europe 1. Mais "Israël ne doit pas bombarder indistinctement [la bande de Gaza], parce qu'Israël ne doit pas perdre son âme", avance-t-il.