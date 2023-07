Paris accuse la Turquie, l'Iran et l'Azerbaïdjan d'instrumentaliser les émeutes en France

La secrétaire d'Etat française chargée de l'Europe, Laurence Boone, a accusé mercredi plusieurs pays d'avoir instrumentalisé avec "cynisme" les récentes émeutes qui ont secoué la France, citant notamment l'Iran, la Turquie et l'Azerbaïdjan. "Il ne faut absolument pas être dupe du cynisme et des mauvaises intentions de certains pays, qui n'hésitent jamais devant une instrumentalisation ou de la désinformation", a lancé Laurence Boone, interrogée au Sénat sur la dégradation de l'image de la France à l'étranger.

"La propagande des régimes"

"Dans certains pays, les images des événements sont utilisées au profit de la propagande des régimes et nous avons systématiquement répondu à ces malveillances, notamment aux propos azerbaïdjanais, turcs ou iraniens", a-t-elle ajouté. Début juillet, Téhéran a appelé la France à "mettre fin au traitement violent" de sa population et à faire "preuve de retenue". Le président turc Recep Tayyip Erdogan a pour sa part jugé que "racisme et colonialisme" étaient à l'origine des émeutes en France. "Les leçons de ces pays prêteraient à sourire s'il n'y avait pas autant de problèmes de droits de l'homme en leur sein", a estimé Laurence Boone.

"Tout le gouvernement a communiqué"

Fin juin, la mort d'un adolescent tué par un policier lors d'un contrôle routier en banlieue parisienne a entraîné plusieurs nuits d'émeutes et des centaines de millions d'euros de dégâts dans de nombreuses villes françaises. "Tout le gouvernement a beaucoup communiqué, y compris à l'étranger, sur les mesures prises pour rétablir l'ordre public sur notre territoire", a par ailleurs assuré Laurence Boone. "Nos ambassades ont été informées, elles ont rassuré, si bien qu'il n'y a pas eu d'annulations, de modifications de séjour. Il n'y a pas de baisse de la fréquentation touristique".