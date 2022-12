Ouverture des frontières chinoises : fous de joie, les Chinois veulent de nouveau voyager

C'était le dernier verrou de la politique "zéro Covid" de Pékin. Dès le 8 janvier, les voyageurs venant de l'étranger n'auront plus besoin de faire une quarantaine à leur arrivée en Chine. Une bonne nouvelle pour le milieu des affaires qui attendait cette réouverture des frontières, mais aussi pour les touristes chinois qui vont enfin pouvoir voyager plus facilement à l'étranger.

Des projets qui "peuvent enfin devenir réalité"

"Lorsque le gouvernement a commencé à rouvrir, je savais qu'il y aurait peut-être un jour comme celui-ci", explique au micro d'Europe 1 une jeune pékinoise. "Alors, que ça a été annoncé (l'ouverture des frontières ndlr), j'ai eu l'impression que l'épidémie était enfin terminée et les projets de voyage que j'ai fait il y a trois ans peuvent enfin devenir une réalité", se réjouit-elle.

Et dès l'annonce de cette mesure, les réservations en ligne ont explosé, avec une prédilection pour les destinations les plus proches comme la Thaïlande, la Corée du Sud et le Japon. Le pays du soleil levant qui s'inquiète déjà de voir débarquer des hordes de touristes chinois potentiellement malades et porteurs de nouveaux variants. Tokyo exigera donc désormais un test PCR pour tous les voyageurs en provenance de Chine.