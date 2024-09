Otages à Gaza : la pression monte sur Benjamin Netanyahu, Joe Biden l'accuse de ne pas faire assez

L'ESSENTIEL

La pression monte lundi sur le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour obtenir la libération des otages retenus à Gaza, après la mort de six d'entre eux, le président américain Joe Biden l'accusant de ne pas faire assez pour conclure un accord en ce sens. Après avoir demandé publiquement "pardon pour ne pas avoir ramenés en vie" ces otages, Benjamin Netanyahu a accusé le Hamas de les avoir "exécutés" d'une "balle dans la nuque" et juré de faire payer "un prix très fort" au mouvement islamiste.

Le Hamas a averti que les otages encore retenus à Gaza seraient renvoyés "dans des cercueils" si Israël poursuivait sa pression militaire "au lieu de conclure un accord", selon le porte-parole de la branche armée du mouvement, Abou Obeida. Un cadre du Hamas a précédemment affirmé que les six otages avaient "été tués par des tirs israéliens".

Nouvelles manifestations

Les otages ont été enlevés et emmenés à Gaza durant l'attaque du 7 octobre, qui a entraîné des représailles militaires israéliennes qui ont fait des dizaines de milliers de morts dans le territoire palestinien assiégé.

En Israël, la mobilisation s'intensifie : nouvelles manifestations dans des villes israéliennes, grève dans plusieurs villes avec perturbations à l'aéroport de Ben Gourion, multiplication des déclarations appelant au départ de Benjamin Netanyahu.

"Cesse d'exister"

"Nous voulons que le gouvernement (Netanyahu) cesse d'exister, nous voulons des élections, et avant tout nous voulons qu'il signe un accord pour libérer les otages et mettre fin à cette guerre (…)", a dit à l'AFP Barak Hadurian, un manifestant à Tel-Aviv. Aux funérailles de l'Israélo-Américain Hersh Goldberg-Polin, 23 ans, l'un des six otages retrouvés morts, le président israélien Isaac Herzog a déclaré: "combien je suis désolé que nous n'ayons pas réussi à le ramener à la maison".

Lundi soir, le Hamas a publié une vidéo montrant une femme qui faisait partie des six otages, avant qu'elle ne soit tuée. Malgré les pressions internationales et les craintes d'une escalade militaire régionale, des mois de négociations pour aboutir à un accord sur une trêve à Gaza et une libération d'otages n'ont pas abouti, les belligérants s'accusant de les bloquer.

Lundi, le Premier ministre israélien a redit la nécessité pour Israël de maintenir le contrôle d'un corridor à la frontière entre Gaza et l'Egypte, un point de blocage dans les négociations. Benjamin Netanyahu affirme vouloir poursuivre la guerre jusqu'à la destruction du Hamas, qui a pris le pouvoir à Gaza en 2007 et est considéré comme un mouvement terroriste par les Etats-Unis et l'Union européenne.

Discussions infructueuses

Les Etats-Unis, principal allié d'Israël, accentuent eux aussi la pression sur Benjamin Netanyahu. Avant de rencontrer les négociateurs américains ayant participé aux discussions infructueuses des derniers mois, Joe Biden a répondu "non" à une question de la presse qui lui demandait si Benjamin Netanyahu en "faisait assez" pour obtenir un accord sur la libération des otages.

Joe Biden a répété "son indignation face au meurtre (des otages) et réaffirmé l'importance de faire rendre des comptes au Hamas". De son côté, le Royaume-Uni a annoncé la suspension de certaines licences d'exportation d'armes à Israël, en évoquant un "risque" que ces armes soient utilisées à Gaza, en violation du droit international. Israël s'est dit "déçu".

"Trop c'est trop !"

A la faveur de "pauses humanitaires" de trois jours chacune, une campagne antipolio a été lancée dimanche dans des secteurs du centre de Gaza avec l'objectif de vacciner plus de 640.000 enfants de moins de dix ans après la découverte d'un premier cas. Dimanche et lundi, environ 160.000 enfants ont reçu la première dose de vaccin contre la polio dans la bande de Gaza, a indiqué le ministère de la Santé du Hamas.

Entretemps, les bombardements israéliens continuent dans le territoire, notamment à Gaza-ville et Jabalia (nord), où au moins sept Palestiniens ont été tués, selon la défense civile. "Des déplacés faisaient des achats. Ils ont bombardé les petits, les enfants, ils les ont tués! Trop c'est trop, où va-t-on?", a hurlé Wissam Al-Omari, un habitant de Jabalia après une frappe israélienne.

L'émissaire de l'ONU pour le Proche-Orient, Tor Wennesland, qui s'est rendu lundi à Gaza, a dit avoir constaté "les besoins humanitaires colossaux". Il a aussi "condamné le meurtre tragique de six otages à Gaza par des groupes armés palestiniens".

26 morts en Cisjordanie

En Cisjordanie, un territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967, au moins 26 Palestiniens, principalement des combattants, ont été tués depuis mercredi dans une opération militaire israélienne à Jénine, selon les autorités palestiniennes. Tous étaient des "terroristes" selon l'armée.

A Tulkarem, à l'extrémité ouest de la Cisjordanie, une frappe aérienne israélienne a ciblé une "cellule terroriste armée" lundi soir qui, selon l'armée israélienne, avait tiré sur des membres des forces de sécurité. Une source médicale au sein de l'hôpital public de la ville a quant à elle rapporté que les forces israéliennes avaient tué un jeune garçon d'un tir dans la tête.