«On s'est fait tirer dessus» : la dangereuse évacuation des 243 ressortissants «rescapés» de la crise en Haïti

Une évacuation pleine de dangers. 243 ressortissants français mais aussi allemands, japonais, anglais ou encore haïtiens ont été rapatriés d’Haïti, ce vendredi, en Martinique. Une vaste opération menée par le ministère des Affaires étrangères, en coordination avec les forces armées aux Antilles. Trois navires de guerre ont été affrétés pour l’occasion et les ressortissants ont été évacués par hélicoptère depuis Port-au-Prince notamment. La majorité de ces 243 "rescapés" doit arriver ce samedi midi à Paris par un vol spécial. Europe 1 a rencontré ces personnes encore choquées par l'évacuation.

"Nous, on s'est fait tirer dessus dans l'hélicoptère. Moi, j'étais vraiment là où il y avait la balle qui a atterri", témoigne une ressortissante. Des images à jamais gravé dans la mémoire d'Alicia, une jeune française qui travaillait à Port-au-Prince. Comme elle, des dizaines de familles ont été contraintes de prendre en quelques heures la décision de tout quitter. "On a eu deux ou trois jours, il fallait dire si on partait ou pas. Pour les enfants c'est important de les mettre à l'abri", explique avec émotion Sylvie une Haïtienne mariée avec un Français.

Garder de l'espoir

Malgré sa tristesse, Sylvie essaye de positiver : "On a la chance d'avoir la belle-famille sur place, donc on ne va pas dans l'inconnu. On a déjà un pied-à-terre, on va chez eux et après on verra". Autour d'elle, dans ce gymnase transformé en centre d'accueil d'urgence, beaucoup tiennent à remercier le gouvernement français. "Quand on sait qu'on est dans un bateau qui vient de la France, on sait que nous sommes sauvés de ce qui peut nous arriver", indique Jean. Trois navires de guerre et plusieurs centaines de militaires ont été mobilisés pour mener à bien cette opération à Fort-de-France.