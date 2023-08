«On encourage les gens à partir maintenant» : au Canada, la ville de Yellowknife évacuée face aux mégafeux

Des milliers de personnes vivant dans le Grand Nord canadien se sont ruées massivement vers le petit aéroport de Yellowknife jeudi et ont formé des convois de voitures sur la seule autoroute permettant d'évacuer par le sud ce vaste territoire menacé par de nombreux feux de forêt.

Plus de 20.000 personnes doivent évacuer

Plus de 20.000 personnes doivent évacuer Yellowknife, la capitale des Territoires du Nord-Ouest (TNO), d'ici vendredi midi, menacée par un important brasier non-maîtrisé à une quinzaine de kilomètres de ses murs. Jeudi, dix vols ont permis d'évacuer approximativement 1.500 résidents et au moins 22 vols en partance de Yellowknife sont prévus vendredi. Les autorités territoriales estiment pouvoir évacuer environ le quart de ses résidents par voie aérienne et n'écartent pas la possibilité de poursuivre cet effort samedi.

Le feu pourrait atteindre la capitale ce week-end

Il faut dire que cette opération est un grand défi logistique. C'est une région reculée du Canada et une seule route relie Yellowknife au reste du pays. L'Alberta voisine, au sud, se mobilise pendant ce temps en mettant sur pieds des centres d'évacuation, dont le plus près se situe à 1.150 kilomètres de distance de Yellowknife. Des avions militaires et commerciaux ont été affrétés pour évacuer ceux qui ne possèdent pas de voiture.

Les autorités craignent que le feu de forêt atteigne la capitale ce week-end. "On encourage les gens à partir maintenant. Le feu approche, et c’est pas seulement le feu, mais aussi la fumée dans les prochains jours qui va être très épais", lance la maire de Yellowknife Rebecca Alty. Chez les habitants, la crainte de retrouver une ville rasée par les flammes est dans tous les esprits.

13,7 millions d'hectares partis en fumée

Depuis le printemps, le Canada connaît une saison des feux qui bat tous les records. 13,7 millions d'hectares - environ la superficie de la Grèce - ont brûlé dans le pays depuis le début de la saison, soit près du double du dernier record datant de 1989. Le pays est confronté ces dernières années à des événements météorologiques extrêmes dont l'intensité et la fréquence sont accrues par le réchauffement climatique.

Plus de la moitié de la population des Territoires du Nord-Ouest est sous ordre d'évacuation, et plusieurs autres localités à travers le pays, notamment en Colombie-Britannique (ouest), sont aussi sous un ordre d'évacuation ou en état d'alerte. La ville de West Kelowna, au centre de la province, a notamment décrété en fin de journée jeudi l'état d'urgence en raison d'un incendie de forêt qui se rapproche dangereusement.