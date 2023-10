«On a été surpris» : à Jérusalem, les habitants partagés entre sidération et la crainte de débordements

L'attaque a été surprise. Ce samedi, le Hamas a lancé depuis la bande de Gaza des milliers de roquettes sur Israël, avant que des dizaines d'hommes armés s'introduisent dans le pays hébreu. Ces derniers ont déjà tué des centaines de civils israéliens, et en ont capturé des dizaines d'autres.

Israël a répliqué en frappant à plusieurs reprises des immeubles de Gaza. Les premiers bilans humains s'élèvent à plus de 200 morts dans chaque camp, soit l'escalade la plus meurtrière depuis la guerre de 11 jours en mai 2021.

"Israël et les Israéliens n'ont pas l'habitude d'être surpris"

"Ça va faire bientôt 30 ans que je suis en Israël. J'ai vécu l'intifada, l'intifada 2. J'ai vécu la seconde guerre du Liban, j'ai vécu plusieurs opérations à Gaza. Mais je n'avais jamais eu cette réaction jusqu'à présent", explique au micro d'Europe 1, Hava, qui réside à Jérusalem. L'israélienne se dit particulièrement préoccupée par la situation.

"Les mots 'incrédulité' et 'choc' sont des euphémismes comparés à ce que l'on ressent", souligne-t-elle. "On a été surpris. Et Israël et les Israéliens n'ont pas l'habitude d'être surpris, surtout en matière de sécurité et d'armée. On a loupé de quelque chose de très important en matière de renseignement et on est déjà en train de le payer très cher", ajoute-t-elle.

La crainte d'un soulèvement de Jérusalem Est

"Je ne cache pas mon inquiétude face à ce qu'il pourrait éventuellement se passer à Jérusalem Est", poursuit Hava, alors que la ville est régulièrement en proie à de fortes tensions entre les communautés religieuses, et que l'autorité israélienne n'est pas reconnue par les Palestiniens dans cette partie de la cité.

"Est-ce qu'ils (les Palestiniens ndlr) vont profiter de cette situation pour se soulever, pour commencer à agir eux aussi de leur côté ? D'ailleurs, j'ai vu que dans un village arabe à proximité de Jérusalem, ils s'étaient soulevés. Donc, ça me fait très peur", conclut-elle.