Israël a menacé de riposter au lancement par l'Iran de quelque 200 missiles vers son territoire pour venger la mort des chefs du Hezbollah libanais et du Hamas palestinien, Téhéran répondant mercredi qu'il frapperait "toutes les infrastructures" israéliennes s'il était attaqué. Le Hezbollah, soutenu par l'Iran, a affirmé dans la matinée avoir affronté des soldats israéliens tentant de s'infiltrer au Liban, et ciblé avec des roquettes et tirs d'artillerie des troupes israéliennes de l'autre côté de la frontière, au lendemain de l'annonce par Israël d'incursions terrestres le visant dans le pays voisin.

"Nous sommes dans une situation où tout peut arriver"

Au lendemain de cette attaque massive, la vie semble reprendre son cours à Tel-Aviv. Les Israéliens font du sport sur la plage, une scène banale de vie quotidienne qui montre que malgré l'inquiétude, les habitants ont appris à vivre avec cette menace comme l'explique Maya. "Je suis habituée parce que ça nous arrive très souvent. À ce moment-là, mes sentiments s'éteignent, tout simplement. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Nous sommes dans une situation où tout peut arriver. J'ai envie que ça s'arrête, mais nous n'avons pas d'autre choix que de faire face", confie-t-elle au micro d'Europe 1.

La majorité des 200 missiles interceptés par l'Iran

Faire face et faire confiance au système israélien de défense antimissile. D'autres Israéliens affirment se sentir protégés par le Dôme de fer qui a encore fait ses preuves mardi soir puisque la majorité des 200 missiles balistiques et hypersoniques tirés depuis l'Iran ont été interceptés. Et dès les premières sirènes d'alarme, tout le monde est descendu dans les abris. Deux blessés légers sont à signaler en Israël, alors que les bombardements se sont abattus sur tout le quart nord-ouest du pays.