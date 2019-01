"Nous allons destituer ce fils de p*** !", promet une nouvelle élue démocrate à propos de Donald Trump

Dès son accession jeudi au Congrès américain, une des nouvelles représentantes démocrates a promis de destituer le président Donald Trump dans une virulente attaque frontale.

Une phrase largement relayée sur les réseaux sociaux. "Nous allons destituer ce fils de p***!", lance Rashida Tlaib à ses partisans dans une vidéo filmée lors d'une soirée de célébration, quelques heures seulement après sa prestation de serment jeudi à la Chambre des représentants. La séquence a été largement relayée sur les réseaux sociaux.

"Comment voulez-vous destituer un président qui a gagné probablement la plus grande élection de tous les temps, qui n'a rien fait de mal (aucune collusion avec la Russie, ce sont les démocrates qui ont comploté), qui est à l'origine des deux meilleures premières années de tous les présidents, et qui est le républicain le plus populaire dans l'histoire du parti, à 93%?", a tweeté vendredi matin Donald Trump. "Ils veulent seulement me destituer car ils savent qu'ils n'ont aucune chance de l'emporter en 2020, beaucoup trop de réussites!", a-t-il ajouté, sans directement mentionner la vidéo.

How do you impeach a president who has won perhaps the greatest election of all time, done nothing wrong (no Collusion with Russia, it was the Dems that Colluded), had the most successful first two years of any president, and is the most popular Republican in party history 93%?