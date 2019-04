Notre-Dame de Paris : le dessin d'une Équatorienne qui a ému les réseaux sociaux

Avec son dessin au crayon représentant Quasimodo, le personnage de Walt Disney, enlaçant avec douleur Notre-Dame de Paris, l'Equatorienne Cristina Correa a ému des millions d'internautes alors que l'incendie ravageait le monument. Architecte et illustratrice, Cristina Correa vit à Guayaquil, dans le sud-ouest de l'Equateur. En une dizaine de minutes, elle a réussi à retranscrire la douleur ressentie devant les flammes qui s'attaquaient inexorablement à ce joyau de l'art gothique, classé au Patrimoine mondial de l'humanité.

"En voyant les images de l'incendie, il m'est immédiatement venu à l'esprit cette scène avec le personnage de Disney", explique la jeune femme de 38 ans. Dans la scène originale du film "Le bossu de Notre-Dame", produit en 1996 par Walt Disney, Quasimodo enlace la gitane Esmeralda.

Partagé par Neymar

"Je me suis souvenue de cette image de douleur", raconte l'architecte, qui explique avoir voulu donner à voir "ce sentiment qu'on peut avoir de vouloir s'accrocher à quelque chose, sans savoir, sur le moment, si on va le perdre complètement". Le dessin a été posté sur son compte Instagram, où il a reçu jusqu'à mercredi près de 200.000 mentions "J'aime". De là, il est passé sur Facebook et Twitter, où la star brésilienne du foot Neymar l'a partagé avec le message "Pray for France" (Priez pour la France). D'autres utilisateurs l'ont diffusé avec le mot clé #dibujosdecristina (dessins de Cristina), du nom du compte Instagram de l'illustratrice.

La trentenaire, qui a visité Notre-Dame il y a une dizaine d'années avec ses parents lors d'un voyage à Paris, a été informée de l'incendie lundi par des messages de ses amies alors qu'elle travaillait dans son studio. Elle s'est alors mise à dessiner comme elle le faisait quand elle était enfant: elle a pris une feuille de papier et un crayon et a ébauché les premiers traits du visage du héros de Victor Hugo.