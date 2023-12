Noël 2023 : que signifie la bénédiction urbi et orbi prononcée par le pape ?

Afin de célébrer Noël, le pape François a donné sa traditionnelle bénédiction urbi et orbi depuis le balcon central de la façade de la basilique Saint-Pierre de Rome ce lundi. Le pape prononce cette bénédiction lors des deux plus importantes fêtes religieuses de l'année pour les catholiques, Noël et Pâques, et en des occasions exceptionnelles comme le jour de son élection ou lors de la pandémie de Covid-19 en 2020.

Un message politique

Il le fait depuis le balcon central de la basilique qui donne sur la place Saint-Pierre et où l'écoutent de nombreux fidèles. Mais le pape ne s'adresse pas uniquement à ses fidèles. Son message est délivré au monde entier car "urbi et orbi" signifie littéralement en latin "à la ville", sous entendu à Rome et au monde.

Lors de cette allocution, François endosse un rôle politique. Il délivre des messages de paix au regard des conflits qui secouent l'actualité. C'est un discours particulièrement scruté à l'international. Ce rituel remonterait au XIIIᵉ siècle, instauré sous le pontificat de Grégoire X. La première retransmission radio d'urbi et orbi a eu lieu en 1978. La bénédiction avait été faite par le pape Jean-Paul Iᵉʳ.