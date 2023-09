Nigeria : une trentaine de personnes kidnappées, dont au moins 24 étudiantes

Des hommes armés ont enlevé plus de trente personnes, dont au moins 24 étudiantes, lors d'un assaut à proximité et à l'intérieur d'une université située dans l'État de Zamfara dans le nord-ouest du Nigeria, ont indiqué des habitants samedi. Plusieurs dizaines d'hommes armés appartenant à des bandes criminelles ont assailli vendredi avant l'aube la localité de Sabon Gida située près d'une université fédérale dans les environs de Gusau, la capitale de l'Etat de Zamfara, et fait irruption dans trois résidences pour étudiantes, enlevant les occupantes des chambres, ont raconté des habitants à l'AFP.

Il s'agit du premier enlèvement de masse d'étudiantes depuis que le président Bola Ahmed Tinubu est arrivé au pouvoir avec la promesse de venir à bout des graves problèmes de sécurité. "Les bandits sont arrivés dans le village à moto, ont fait irruption dans les résidences et se sont introduits dans les chambres en brisant les vitres des fenêtres", a déclaré un habitant de Sabon Gida, Sahabi Musa, qui vit près des hébergements pour étudiantes.

Des tirs échangés avec les assaillants

"Ils ont enlevé au moins 24 étudiantes ainsi que deux voisins, dont l'un est un membre du personnel de l'université", a ajouté cet habitant. Puis les assaillants se sont rendus à l'université et ont enlevé neuf soudeurs employés sur le chantier d'un nouveau bâtiment et qui étaient en train de dormir, a témoigné Shehu Hashimu, un autre habitant qui a confirmé le récit de Sahabi Musa.

L'un des soudeurs a réussi à s'enfuir et est retourné dans l'établissement universitaire, selon Shehu Hashimu. Des soldats dépêchés sur les lieux ont échangé des tirs avec les assaillants, mais un groupe de kidnappeurs a rassemblé les otages à l'écart tandis qu'un autre groupe faisait face aux militaires, selon les deux habitants. Les assaillants ont pu agir "de 3h à 6h sans entrave avant l'arrivée des soldats", a souligné Shehu Hashimu. Une vidéo partagée en ligne après l'attaque montrait des chambres saccagées et des fenêtres démolies dans l'une des résidences.

Six étudiantes secourues

Yazid Abubakar, porte-parole de la police de l'Etat de Zamfara, a confirmé l'attaque, mais refusé de fournir des détails. Un officier de l'armée a indiqué qu'une opération militaire était en cours et que les soldats affrontaient les bandits dans une forêt près de la ville de Tsafe. "Six étudiantes ont été secourues par les soldats qui ont poursuivi les terroristes dans la forêt", a déclaré cet officier, qui n'a pas voulu être identifié, car il n'a pas été autorisé à parler de cette opération.

L'État de Zamfara est l'un des États du Nigeria où sévissent des bandits qui mènent des assauts contre les villages, tuent et enlèvent des habitants et incendient les maisons après les avoir pillées. Ces gangs ont installé des camps dans l'immense forêt qui se déploie à cheval sur les Etats de Zamfara, Katsina, Kaduna et de Niger. En février 2021, des bandits avaient pris d'assaut un pensionnat pour filles dans la ville de Jangebe dans l'Etat de Zamfara, enlevant plus de 300 lycéennes. Les élèves avaient été libérées après le versement d'une rançon par les autorités.