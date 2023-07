Niger : «Les manifestations anti-françaises sont totalement injustifiées», juge Julien Odoul

Après le Mali et le Burkina Faso, c'est au tour du Niger d'être secoué par un coup d'Etat. Et alors que Mohamed Bazoum, l'actuel président du pays, ne reconnait pas cette tentative de retournement du pouvoir, la situation se tend au sein de la population. Des milliers de personnes ont manifesté devant l'ambassade française de Niamey. Certains ont tenté d'entrer dans l'établissement, d'autres ont arraché la plaque "Ambassade de France au Niger", avant de la piétiner et de la remplacer par des drapeaux nigériens et russes.

"Il y a un risque que le fondamentalisme islamiste prenne le Niger et gagne encore plus de territoire et menace notre sécurité", juge au micro d'Europe 1 Julien Odoul.

