Moscou et Kiev échangent des centaines de prisonniers de guerre

La Russie et l'Ukraine ont annoncé mercredi avoir échangé environ 200 prisonniers de guerre de chaque camp, une semaine après le crash d'un avion militaire russe qui, selon Moscou, transportait des soldats ukrainiens captifs et avait été abattu par Kiev. Depuis, les autorités ukrainiennes et les Occidentaux tentent d'obtenir des preuves sur les allégations russes, tandis que Moscou n'a publié que quelques images du lieu présumé du crash et se borne à souligner qu'"une enquête est en cours".

207 Ukrainiens de retour chez eux

Mercredi, malgré les interrogations persistantes autour du crash de l'avion militaire Il-76, Moscou et Kiev ont indiqué quasiment en même temps l'un des échanges de prisonniers les plus importants en deux ans de guerre. Le ministère russe de la Défense a déclaré que "195 soldats russes" avaient été échangés contre le même nombre de militaires ukrainiens.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est lui réjoui du retour de "207" de ses concitoyens qui étaient détenus par les Russes. "Les nôtres sont à la maison", s'est-il réjoui sur les réseaux sociaux, promettant de ramener chez eux tous les prisonniers, "combattants ou civils". Il s'agit du cinquantième échange de ce type, a indiqué le commissaire ukrainien aux droits humains, Dmytro Loubinets.

Selon lui, 3.035 Ukrainiens au total ont déjà pu rentrer chez eux. Vendredi, Kiev avait aussi annoncé avoir rapatrié les corps de 77 soldats ukrainiens décédés, une procédure prévue "de longue date".

La Russie accuse l'Ukraine d'avoir abattu un de ses avions

La semaine dernière, un avion militaire russe s'est écrasé près de la frontière ukrainienne dans des circonstances troubles, tuant tous ses occupants. Depuis, de nombreuses questions restent sans réponse. La Russie assure que l'armée ukrainienne a abattu l'appareil transportant 74 personnes, dont, selon Moscou, 65 prisonniers de guerre ukrainiens qui allaient être échangés.

Le Comité d'enquête russe, en charge des investigations, a uniquement publié quelques images montrant un champ enneigé avec quelques débris, et un ou deux corps floutés, sans que l'AFP puisse confirmer le lieu ou de vérifier la date du tournage de ces vidéos. L'Ukraine n'a pas directement commenté sa potentielle implication dans l'incident, mais a exprimé des doutes sur la présence de ses soldats à bord.

Le pays a en revanche confirmé qu'un échange de prisonniers était prévu le jour du crash, et n'avait finalement pas eu lieu. Plus de 8.000 Ukrainiens, dont plus de 1.600 civils, sont toujours détenus par les Russes, selon Kiev.