Ukraine : l'Union européenne prépare de nouvelles sanctions contre la Russie pour les deux ans de la guerre

L'Union européenne veut annoncer un 13ème paquet de sanctions contre la Russie à l'occasion du deuxième anniversaire de l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février, a-t-on appris vendredi de sources diplomatiques. Les discussions sont en cours, ont précisé ces diplomates sous couvert d'anonymat, sans donner de détails.

La Pologne et les pays baltes plus favorables à des sanctions sur le nucléaire russe

Les sanctions devraient essentiellement concerner des personnalités et des organisations, a toutefois indiqué un haut-responsable européen, sous couvert d'anonymat. Le patron de la diplomatie européenne Josep Borrell "tient beaucoup à l'idée que nous allons marquer le deuxième anniversaire de l'agression (de la Russie contre l'Ukraine) avec un paquet de sanctions visant essentiellement des individus et des entités", a-t-il déclaré.

Les pays baltes et la Pologne sont parmi les plus favorables à des sanctions visant le secteur nucléaire ou les importations de gaz naturel liquéfié russes, mais d'autres États membres y sont plus réticents. Les Vingt-Sept avaient annoncé en décembre un douzième paquet de sanctions qui a interdit l'importation de diamants russes, un secteur représentant quatre à cinq milliards de dollars de revenus pour l'économie russe.

Ils réfléchissent également, en coordination avec les pays du G7, aux moyens d'utiliser les avoirs russes gelés, qui s'élèvent à quelque 300 millions de dollars.