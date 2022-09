Mort d'Elizabeth II : effervescence autour des goodies à l'effigie de la reine... et bientôt du roi

Mais l'émotion des Britanniques que l'on fait vivre entendre depuis le décès de la reine ce jeudi, preuves de leur attachement à la famille royale. Un lien particulier qui passe aussi par de petits objets. Des souvenirs, des goûts disent qu'ils s'arrachent traditionnellement. Et d'autant plus en cette période historique, comme l'a constaté à Londres notre reporter Lionel.

À la caisse du magasin de souvenirs Joan serre contre sa poitrine le T-shirt collector qu'elle vient d'acheter à l'effigie de la défunte reine, avec l'inscription "à jamais dans nos cœurs".

"C'est ma façon de montrer qu'on ne peut pas l'oublier", justifie-t-elle auprès d'Europe 1. "Je l'ai fait pour mes vacances et elle fait partie de nos vies."

Bientôt des objets à l'effigie de Charles

Des clients comme Joan, Ismael, le gérant, en voit passer des centaines par jour depuis jeudi. "C'est de la folie", confie-t-il à notre micro. "Les clients se battraient pour tous les objets autour de l'image de la reine, de peur de ne plus en trouver. J'en ai vu se bousculer, même, pour en acheter à l'annonce de sa mort. Pour certains objets, on est déjà en rupture de stock. Il faut que je repasse commande le plus vite possible. Ça n'arrête pas."

Elizabeth en tête des ventes des objets souvenirs de cette boutique proche de Buckingham. Mais il y a assez peu d'objets pour l'instant à l'effigie de Charles. "On regardait ce qu'il commençait à sortir à l'effigie, mais il n'y a pas grand chose", lance des touristes belges.

"Je pense que par respect du décès de la reine, on va pas encore trop parler du roi Charles", lance un autre. "Et puis, je pense qu'elle est plus apprécié que lui."

Les commandes de meubles, de portraits et autres T-shirt de Charles arriveront la semaine prochaine, assure Ismaël. Et pour le gérant de cette boutique, il y aura forcément une clientèle pour ça.