Mort d'Elizabeth II : à Bristol, des hommages plus discrets mais une peine immense

REPORTAGE

Au lendemain de la mort de sa reine, le Royaume-Uni se recueille. Parfois en grande pompe et parfois, plus discrètement. Dans l'ancienne ville industrielle de Bristol, les Britanniques accusent le coup, mais on ne voit pas comme partout, des rangées de fleurs, de bougies sur la place principale. "On est triste, mais ce n'est pas notre priorité", confiait Elsa, plus soucieuse à propos du paiement de son loyer par exemple. Ici, les hommages sont donc plus intimes. Sur le chemin du travail, les habitants jettent un œil au portrait de la reine accrochée dans la Queen Street. Avec une pensée un peu émue.

Un deuil, et des questions

Le soir de l'annonce, certains ont levé un verre en son honneur au pub local. Et surtout, ces hommages sont teintés d'une forme d'inquiétude. Est-ce que le décès de la souveraine va perturber la stabilité du pays, déjà menacé par la crise économique ? Est-ce que le roi Charles prêtera attention au Royaume-Uni dans son entièreté, comme le faisait la reine ?

Certains sujets se demandent même si ce décès signe la fin de la monarchie. Des questions qui occupent les esprits, mais qui n'empêcheront pas les habitants de Bristol d'avoir leur reine dans la tête et dans le cœur aujourd'hui.