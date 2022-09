«Mon cœur est avec eux» : à Paris, 250 personnes ont manifesté pour soutenir l'Iran

Au moins 35 personnes tuées au cours de dernières violentes manifestations en Iran après la mort de Gina Mahsa Amini, cette jeune femme de 22 ans détenue par la police des mœurs pour port de vêtements inappropriés. À Paris, une manifestation en soutien aux femmes iraniennes s'est tenu samedi après-midi devant la fontaine des Innocents, place du Châtelet.

Sur place, beaucoup de drapeaux et de pancartes où il est écrit notamment "Femme, vie, liberté". Dur un grand drap blanc accroché entre deux poteaux électriques, les organisateurs ont dessiné un poing fermé, levé en l'air, symbole du soutien qu'il apporte aux femmes iraniennes explique Soma : "Il faut savoir qu'en Iran, la répression contre les femmes est super systématique. On ne peut pas être silencieuse dans cette situation là en Europe ou en exil. On essaie de vraiment être la porte-parole et aussi la voix des gens qui sont dans la rue."

"Cela fait 43 ans que l'on est en prison en Iran"

Dans la foule, Marie tient elle aussi une pancarte. Elle a fui l'Iran pour rejoindre la France il y a quatre ans. Aujourd'hui, c'est une évidence pour elle de soutenir ses compatriotes. "Cela fait 43 ans que l'on est en prison en Iran", dénonce-t-elle. "Mais moi je suis là. Je suis tranquille ici, je suis libre. La seule chose que je peux faire c'est ça, venir ici. Je voulais qu'ils sachent que mon cœur est avec eux."

Près de 250 personnes se sont réunies à Châtelet. Parmi elles, Zara. Cette féministe est indignée par la situation en Iran. Si elle est ici, "c'est pour soutenir les femmes iraniennes qui manifestent pour leurs droits, pour que les femmes décident pour elles". "Personne n'a le droit de contrôler notre corps, nous dire comment vous, vous allez vous habiller ou autre. Ce qui se passe en Iran me touche, je me sens concernée. C'est pour ça que je suis."

Dimanche, une nouvelle manifestation en soutien aux femmes iraniennes est prévue à 16 heures, place du Trocadéro à Paris. Depuis le début du mouvement de protestation en Iran, 739 personnes, dont 60 femmes, ont été arrêtées dans le pays.