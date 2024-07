Mobilisations pro-palestiniennes en Occident : Mosab Hassan Yousef, fils d'un fondateur du Hamas, dénonce «l'intifada mondiale»

L'effroi de la guerre partout dans le monde. Depuis l'attaque menée par le Hamas le 7 octobre 2023 en Israël qui a fait plus de 1.100 morts, l'État hébreu a engagé une lutte sans merci contre l'organisation terroriste à la tête de la bande de Gaza et libérer tous les otages israéliens. Mais après neuf mois de conflit, plus d'une centaine d'Israéliens restent prisonniers du Hamas, tandis que les opérations de l'armée de l'État hébreu se poursuivent sous le regard critique du monde.

L'affrontement entre le Hamas et Tsahal (nom de l'armée israélienne ndlr) est meurtrier dans cette bande de terre de plus de 2 millions d'habitants. Selon l'organisation terroriste, plus de 37.000 Gazaouis seraient morts depuis le 7 octobre. De quoi provoquer une vague d'émotion internationale, notamment dans les pays occidentaux où les jeunes se mobilisent pour dénoncer le conflit en cours.

Un mouvement qui relève "de la folie"

Plusieurs universités américaines mais aussi européennes, ont été bloquées par des manifestations pro-palestiennes, appelant les pays alliés d'Israël à promouvoir le cessez-le-feu et à dénoncer la politique jugée colonialiste de l'État hébreu à Gaza, mais aussi en Cisjordanie.

Invité ce mercredi matin au micro de Dimitri Pavlenko, Mosab Hassan Yousef s'inquiète de la forte mobilisation pro-palestinienne en Europe et en Amérique du Nord. "C'est de la folie. C'est comme un feu qui se propage. C'est le chaos mondial", s'alarme le fils de Hassan Youssef, membre fondateur du Hamas.

Un simple prétexte au chaos

"C'est l'intifada mondiale", poursuit-il. "D'ailleurs, c'est cela le symbole de la Palestine. Mais ils sont allés trop loin. Le monde crie, scande 'Palestine libre'. Mais la Palestine n'a jamais existé. Il n'y a jamais eu un pays nommé Palestine. À partir de ce moment-là, comment pourrait-il y avoir une occupation ?", se questionne-t-il. En réalité, "tout cela (les mobilisations ndlr) montre qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas l'ordre et qui, à chaque occasion de créer le chaos, s'en saisissent", conclut-il.