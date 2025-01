Meurtre en Suède d'un homme ayant brûlé le Coran : les cinq suspects remis en liberté

Les cinq personnes interpellées après le meurtre mercredi soir en Suède de Salwan Momika, qui avait déclenché des manifestations de colère dans des pays musulmans en 2023 en brûlant en public des exemplaires du Coran, ont été relâchées, a annoncé vendredi le procureur chargé de l'affaire.

Les cinq personnes interpellées après le meurtre mercredi soir en Suède de Salwan Momika, qui avait déclenché des manifestations de colère dans des pays musulmans en 2023 en brûlant en public des exemplaires du Coran, ont été relâchées, a annoncé vendredi le procureur chargé de l'affaire.

"Les soupçons ont été affaiblis et je ne vois plus aucune raison de maintenir ces personnes en état d'arrestation", a déclaré le procureur Rasmus Öman dans un communiqué de presse, tout en précisant que les soupçons n'étaient pas totalement écartés et que l'enquête se poursuivait.

Le meurtre a peut-être été filmé

Ces cinq personnes avaient été arrêtées dans la nuit de mercredi à jeudi, quelques heures après le meurtre par balles de Salwan Momika, réfugié irakien de confessions chrétienne âgé de 38 ans.

Momika a été tué mercredi soir dans un immeuble d'habitation à Sodertälje, à 40 km au sud-ouest de Stockholm, alors qu'il était en direct sur les réseaux sociaux. Son meurtre a peut-être été filmé. "Il était parfaitement conscient qu'une menace de grande ampleur pesait sur lui. Sa tête était mise à prix, comme il l'a dit lui-même", a déclaré son avocate Anna Roth à l'agence suédoise TT jeudi.

Les relations entre la Suède et plusieurs pays du Moyen-Orient s'étaient détériorées à l'été 2023 en raison des actes de profanation du Coran perpétrés par Salwan Momika et son acolyte Salwan Najem.

Fin juin 2023, Momika avait piétiné un exemplaire du Coran avant d'en brûler quelques pages, devant la plus grande mosquée de Stockholm. Il avait profané le Coran à au moins quatre reprises, et avait comparu en procès avec Najem pour "agitation contre un groupe ethnique". Le jugement des deux hommes, qui devait être rendu jeudi, a été reporté.