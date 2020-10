CNN dévoile un classement des meilleurs plats jamais créés, la France en mauvaise place

Avec ce nouveau confinement, prévu pour au moins quatre semaines, cela va devenir une des occupations principales des Français : faire la cuisine et manger. Alors pour se donner des idées, la chaîne américaine CNN a mis à jour son classement des "meilleurs plats jamais créés à travers le monde" dans son guide voyageur. Créé en 2011, il a été actualisé d'abord en 2017 puis il y a quelques jours. Et les choix du média outre-Atlantique risquent de faire débat.

Déception pour la gastronomie française

La France n'apparaît qu'une seule fois, à la 21e place avec le croissant. Juste derrière les arepas (pain de maïs) du Venezuela, le chiche kebab, et les pasteis de nata du Portugal.

Ceux qui s’en sortent bien, ce sont nos voisins italiens avec le jambon de Parme (31e), les lasagnes (23e) et la pizza napolitaine (2e). Mais ce n’est rien à côté des Américains qui devancent tout le monde avec quatre occurrences : le popcorn (50e), le ketchup (39e), le poké hawaïen (22e) et le donuts (14e).

Le curry massaman en tête

Enfin, CNN dévoile un top 5 des meilleurs plats créés : en 5e position, le canard laqué de Chine puis les sushis du Japon, le chocolat mexicain, la pizza napolitaine et en tête du classement : le curry massaman, un plat thaï.

Le curry massaman est souvent présenté comme le "roi du curry" et se distingue par ses saveurs épicées, sa teneur en noix de coco et son divin mélange de sucré-salé. Le plus souvent à base de bœuf, il peut aussi être fait avec du canard, du tofu, du poulet, de l'agneau ou du porc.