Mégafeux au Canada : les évacuations se poursuivent dans la ville de Yellowknife

Le Grand Nord canadien continue d'être ravagé par les flammes. Une capitale entière est en train d'être vidée de ses habitants. Les 20.000 résidents de Yellowknife ont eu pour consigne de quitter leur domicile en raison d'un feu de forêt menaçant. Ils avaient jusqu'à vendredi midi, heure locale mais l'opération est un tel défi logistique que les évacuations se poursuivent encore ce week-end. Et elles devront se faire le plus rapidement possible car le feu de forêt est à quinze kilomètres de la ville et pourrait s'y approcher encore ce week-end.

Solidarité entre les provinces

Des milliers de personnes sont déjà parties par leurs propres moyens. C'est tout un périple dans cette région reculée du Canada. Des avions ont aussi été affrétés et d'autres vols sont encore prévus ce samedi. Les évacués ont été envoyés vers la province voisine de l'Alberta, mais là-bas, les centres d'évacuation atteignent leur pleine capacité.

L'heure est donc à la solidarité. Plusieurs provinces canadiennes se mobilisent pour accueillir les derniers évacués et du renfort a aussi été envoyé sur place à Yellowknife, dont 150 militaires. Le premier ministre Justin Trudeau, lui, s'est rendu vendredi soir dans un centre d'évacuation à Edmonton, en Alberta.

Ottawa promet de mobiliser toutes les ressources nécessaires pour répondre à cette saison des feux historiques au Canada. Car le Grand Nord est loin d'être le seul à être touché, la province de la Colombie-Britannique vient de déclarer l'état d'urgence en raison des presque 400 feux actifs sur son territoire.