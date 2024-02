Mayotte : en quoi consiste le «rideau de fer maritime» annoncé par Gérald Darmanin ?

Gérald Darmanin a annoncé, ce dimanche 11 février, à Mayotte, une révision constitutionnelle déjà controversée destinée à supprimer le droit du sol sur l'île de l'océan Indien, confrontée à une grave crise migratoire et à une situation sociale et sécuritaire explosive. "Il ne sera plus possible de devenir français si on n'est pas soi-même enfant de parent français", a-t-il déclaré, assurant que cette mesure "extrêmement forte, nette, radicale" et censée couper "littéralement l'attractivité" de l'archipel, sera "évidemment circonscrite à l'archipel de Mayotte".

Empêcher le passage des kwassa kwassa

Le ministre de l’Intérieur a également donné des indications sur la mise en place d’un rideau de fer maritime pour empêcher l’arrivée des clandestins. Il s’agit d’une série d'outils technologiques comme des radars ou des moyens maritimes censés empêcher le passage des kwassa kwassa, des bateaux de pêche comoriens qui servent également à alimenter les filières d'immigration irrégulière.

"Il y aura des nouveaux moyens d'interception", a déclaré Gérald Darmanin dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. Ce dernier ne donne pas davantage de précisions, mais promet un changement radical observable dans les tout prochains jours.