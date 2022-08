Madagascar : «Il faut le transférer», la fille d'un ressortissant français incarcéré témoigne

Le président malgache est attendu à l'Élysée ce lundi après-midi pour une visite officielle. Andry Rajoelina devrait être questionné sur le sort des ressortissants français incarcérés sur l'île. Le cas de deux d'entre eux est emblématique : ils sont emprisonnés depuis plus d'un an, accusés d'avoir préparé un coup d'État à Madagascar. Pour Constance Wagner François, la fille de l'ex-colonel de l'armée française Philippe François, l'un des deux détenus, il est urgent qu'Emmanuel Macron œuvre pour un retour de son père sur le sol français vers la France.

"Il faut rendre la pareille à ses serviteurs"

"C'est le devoir du gouvernement français d'avoir des relations apaisées avec Madagascar pour exiger un transfert le plus rapide possible de mon père en France. C'est quand même la moindre des choses. Mon père est un citoyen français, accusé à tort, il faut le transférer", insiste-t-elle.

"C'est pour sa santé, c'est pour sa sécurité. On a vraiment peur pour sa vie. Il a perdu plus de 20 kilos et encore plus depuis le verdict. Tout ça est stressant. Il faut que ça soit maintenant une de leurs priorités. Il faut rappeler que mon père a servi pendant 25 ans dans l'armée, il a dirigé l'un des régiments les plus décorés de France. Au bout d'un moment, il faut rendre la pareille à ses serviteurs", ajoute-t-elle.

"Je suis surtout outrée que ça ait mis autant de temps et à ce stade, je n'ai toujours pas eu de rendez-vous avec le cabinet du ministre des Affaires étrangères. Cela fait plus d'un an et c'est ce qu'on me demande parce que cette affaire, elle est politique avant tout."