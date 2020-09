Macron promet à la cheffe de l'opposition biélorusse son aide à la médiation avec Minsk

Le président français Emmanuel Macron a promis mardi d'aider à la médiation dans la crise politique biélorusse, lors d'une réunion avec la leader de l'opposition Svetlana Tikhanovskaïa. "Nous ferons de notre mieux en tant qu'Européens pour aider à la médiation", a déclaré Emmanuel Macron aux journalistes, en anglais, à l'issue de cette rencontre ajoutée au programme de sa visite en Lituanie.

Il a précisé qu'il comptait "revenir à la médiation de l'OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe) afin de progresser". De son côté, Svetlana Tikhanovskaïa a déclaré que le chef de l'Etat français "a promis de tout faire pour aider à la médiation de cette crise politique dans notre pays".

Les manifestations de masse se poursuivent en Biélorussie

Cette rencontre était la plus importante de Svetlana Tikhanovskaïa depuis l'élection présidentielle du 9 août, dont elle réclame la victoire face au président biélorusse Alexandre Loukachenko. L'opposante a déjà rencontré les ministres des Affaires étrangères de l'UE et les dirigeants de la Pologne et de la Lituanie, deux États européens voisins de la Biélorussie qui soutiennent l'opposition contre le règne de Alexandre Loukachenko, en place depuis 26 ans.

Les manifestations de masse se poursuivent depuis l'élection sont violemment réprimées par le régime. Selon Svetlana Tikhanovskaïa, réfugiée en Lituanie depuis le vote, Emmanuel Macron a promis de "faire tout son possible pour libérer tous les prisonniers politiques" en Biélorussie.