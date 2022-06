Macron à Kiev : le chef de l'État va-t-il répondre à la demande d'armes de Zelensky ?

Emmanuel Macron devrait répondre à l'appel du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui avait réclamé des armes de la part des Occidentaux pour se battre face aux Russes, alors que le conflit dure depuis plus de 100 jours. Une aide militaire supplémentaire devrait être annoncée par le président français, alors qu'il est arrivé ce jeudi matin à Kiev, la capitale ukrainienne, en compagnie de ses homologues allemand et italien.

Une artillerie de haute précision

Il y a 20 jours, la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna s'était rendue à Kiev. Au cours d'un entretien avec son homologue, elle avait dessiné les contours d'une nouvelle livraison d'au moins six canons César. Six premiers avaient été déjà livrés fin avril. Il s'agit d'une artillerie de haute précision mobile qui tire six coups par minute, jusqu'à quarante kilomètres de distance. Ces canons sont déjà utilisés par la 55e brigade d'artillerie ukrainienne dans le Donbass.

Des obus et des missiles anti-navires de la part des Américains

D'autres livraisons doivent être annoncées dans les prochaines heures, a confié mercredi auprès d'Europe 1 une source diplomatique de haut niveau. Par ailleurs, selon les informations d'Europe 1, une réflexion a été ouverte concernant d'autres fournitures provenant de France, notamment des batteries de missiles sol-mer.

C'est une volonté de l'Otan de doter l'Ukraine de ce type d'armement. Mais pour l'instant, les systèmes français ne sont pas compatibles avec ceux des Ukrainiens. Les Américains ont annoncé mercredi une nouvelle aide militaire, des pièces d'artillerie, des obus et des missiles anti-navires. Le montant total de cette nouvelle enveloppe s'élève à un milliard de dollars.