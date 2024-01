L'Ukraine ordonne l'évacuation des civils d'une vingtaine de villages du nord-est

L'Ukraine a ordonné mardi l'évacuation de 26 villages de la région de Kharkiv, dans le nord-est du pays, en raison des assauts répétés de l'armée russe dans la zone. "Au regard de la situation, nous mettons en place une évacuation obligatoire de la population des communautés de Kindrachivska et Kourylivska dans le district de Koupiansk", a indiqué sur les réseaux sociaux le gouverneur régional Oleg Sinegoubov.

26 localités concernés

Sa publication liste les noms des 26 localités concernées, où vivent 3.043 personnes, dont 279 enfants. Le district de Koupiansk fait l'objet depuis des mois d'attaques des forces russes. Elles y ont obtenu des gains minimes, mais espèrent toujours percer les défenses ukrainiennes. Toute cette zone avait été occupée par la Russie au début de l'invasion ordonnée en février 2022 par Vladimir Poutine, jusqu'à ce qu'une attaque éclair des Ukrainiens libère la région en septembre de la même année, forçant les troupes de Moscou à une humiliante retraite.

La Russie est repassée à l'offensive dans cette zone durant l'été 2023, pendant que l'Ukraine tentait elle, sans succès, une grande contre-offensive dans le Donbass (est) et le sud. Depuis l'automne et l'échec des ambitions de reconquête ukrainiennes, les forces russes poussent au nord-est, dans la zone de Koupiansk, et dans l'est, particulièrement autour de la ville d'Avdiïvka.

Kiev insiste auprès de ses alliés occidentaux sur ses besoins en armes

Kiev assure tenir et infliger des pertes importantes aux Russes, mais insiste également auprès de ses alliés occidentaux sur ses besoins en armes et munitions pour pouvoir continuer de résister. La région de Kharkiv, où se trouve Koupiansk, est frontalière de la Russie et sa capitale éponyme est la seconde ville d'Ukraine. Moscou bombarde la zone constamment, y compris des quartiers résidentiels.

En octobre, une frappe russe particulièrement meurtrière a tué plus d'une cinquantaine de personnes dans le village de Groza, alors qu'elles participaient à une cérémonie funéraire dans cette localité qui comptait 330 habitants avant le bombardement.