EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Kiev affirme que la Russie a lancé 40 missiles et drones sur le pays pendant la nuit

La Russie a lancé des dizaines de missiles et de drones sur l'Ukraine dans la nuit de vendredi à samedi, a annoncé l'armée de l'air ukrainienne samedi, alors que Kiev réclame à ses alliés davantage de moyens pour assurer sa défense aérienne. "Une attaque aérienne de l'ennemi avec un total de 40 engins a été enregistrée", a indiqué l'armée de l'air, ajoutant avoir détruit huit missiles. "Plus de 20 engins" n'ont pas atteint leur cible, détournés par des "contre-mesures électroniques".

Les informations à retenir : L'Ukraine affirme que la Russie a lancé 40 missiles et drones sur le pays pendant la nuit

Stéphane Séjourné, nouveau ministre des Affaires étrangères français, est en visite à Kiev ce samedi

Le nouveau chef de la diplomatie française à Kiev pour sa première visite à l'étranger

Le nouveau ministre des Affaires étrangères français, Stéphane Séjourné, est arrivé samedi à Kiev pour marquer le soutien de Paris à l'Ukraine à l'approche le mois prochain du deuxième anniversaire de la guerre qui oppose le pays à la Russie.

Nommé jeudi à la tête de la diplomatie française, Stéphane Séjourné "est arrivé à Kiev pour son premier déplacement sur le terrain, afin d'y poursuivre l'action diplomatique française et de réitérer l'engagement de la France auprès de ses alliés et aux côtés des populations civiles", a indiqué son ministère sur X. "Depuis près de 2 ans, l’Ukraine est en première ligne pour défendre sa souveraineté et assurer la sécurité de l’Europe. L’aide de la France s’inscrit dans la durée. C’est ce que je suis venu dire à Kiev pour mon premier déplacement", a de son côté écrit le ministre des Affaires Étrangères sur X.