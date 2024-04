L'Ukraine ne délivrera plus de passeports à l'étranger aux hommes en âge de combattre

L'Ukraine, qui cherche à faire revenir au pays ses citoyens en âge de combattre, ne délivrera plus de passeports à l'étranger aux hommes âgés de 18 à 60 ans, selon un texte publié par le gouvernement mercredi. Pour les hommes concernés, le transfert de passeports à une "subdivision ou une mission diplomatique ukrainienne à l'étranger en vue d'organiser leur délivrance n'est pas effectué", d'après cette disposition. Ils ne pourraient donc les obtenir qu'en Ukraine, et pas dans des pays étrangers comme cela est possible en temps normal.

Cette nouvelle règle, dont les contours précis restent peu clairs, ne s'applique toutefois pas aux personnes déjà autorisées à franchir la frontière en vertu de certaines exceptions, par exemple liées à un handicap ou à l'accompagnement d'orphelins. Le ministère des Affaires étrangères a lui précisé que la procédure du service consulaire "reste inchangée". Cela semble indiquer que les hommes dont les documents militaires sont à jour pourront obtenir des passeports quand une nouvelle loi sur la mobilisation entrera en vigueur. Mardi, ce ministère avait annoncé la suspension de ses services consulaires pour les hommes âgés de 18 à 60 ans et vivant à l'étranger.

Seule la délivrance de "cartes d'identité pour rentrer en Ukraine" est maintenue pour cette catégorie d'hommes, indiquait la diplomatie ukrainienne. Le pays, qui subit depuis deux ans l'invasion russe, a cruellement besoin de soldats, d'autant que Kiev s'attend à ce que Moscou lance une nouvelle offensive dans les semaines ou mois à venir. Kiev interdit aux hommes en âge de combattre de voyager à l'étranger à quelques exceptions près. Mais, selon des estimations de médias, des dizaines de milliers d'hommes ont fui le pays illégalement pour éviter d'aller au front. Les autorités ont récemment adopté une loi sur la mobilisation visant à durcir les punitions pour les récalcitrants. Elles ont aussi baissé l'âge de mobilisation de 27 à 25 ans.

L'arrêt des services consulaires, notamment le renouvellement des documents d'identité et d'autres démarches administratives importantes, pourrait théoriquement pousser des Ukrainiens à rentrer au pays. Nombre de personnalités avaient critiqué l'annonce de mardi, la jugeant non efficace, voire illégale. "Cela ne contraindra aucun homme étant parti à l'étranger (...) à retourner en Ukraine et à aller combattre", avait estimé sur Facebook Serguï Petoukhov, ancien vice-ministre de la Justice.