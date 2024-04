61 milliards de dollars à l'Ukraine : une aide «cruciale et existentielle pour les Ukrainiens», juge un général français

C'est une enveloppe conséquente qu'attendait le président ukrainien Volodymyr Zelensky. La Chambre américaine des représentants a voté samedi en faveur d'une aide militaire de 61 milliards de dollars à Kiev pour l'aider à faire face à l'invasion de la Russie, qui dure depuis plus de deux ans. Selon le général français Jean-Paul Paloméros, interrogé par Europe 1, "cette aide va donner de l'espoir aux Ukrainiens qui commençaient à désespérer parce qu'ils ne voyaient pas arriver l'aide américaine et ne pouvaient même plus espérer l'aide européenne trop lente, et dans le même temps ils voient la masse russe continuer à avancer inlassablement".

La question de l'échéance de cette aide

L'aide de 61 milliards de dollars est englobée dans une enveloppe totale de 95 milliards de dollars, à destination de l'Ukraine, Israël et Taiwan. Deux tiers donc de cette somme seront livrés à Kiev, et "non seulement cette aide pourrait changer les choses, mais elle est capitale, cruciale, existentielle pour les Ukrainiens", souligne le général Jean-Paul Paloméros.

Ce dernier se met à la place des dirigeants ukrainiens. "Vous êtes obligé de donner quelques obus par ci, quelques obus par là. Vous voulez distribuer aux différentes brigades. On sait très bien que l'argent, les munitions, ce sont le nerf de la guerre. Sans munition évidemment, il n'y a plus de combat", pointe-t-il, s'interrogeant désormais sur l'échéance de cette aide. "Il faut faire très, très vite", insiste le général.