L'ONU demande la libération de l'Iranienne Narges Mohammadi, Nobel de la paix

L'ONU a demandé vendredi la libération de la lauréate du Nobel de la paix, la militante iranienne des droits humains Narges Mohammadi, une récompense qui distingue "le courage et la détermination" des femmes iraniennes. "Le cas de Narges Mohammadi est emblématique des risques énormes que prennent les femmes pour défendre les droits de tous les Iraniens. Nous demandons sa libération et celle de tous les défenseurs des droits humains emprisonnés en Iran", a réagi le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, dans un courriel envoyé à l'AFP.

Récompensée "pour son combat contre l'oppression des femmes en Iran"

La militante et journaliste de 51 ans a été récompensée vendredi "pour son combat contre l'oppression des femmes en Iran et sa lutte pour la promotion des droits humains et la liberté pour tous".

"Cela distingue vraiment le courage et la détermination des femmes en Iran, qui sont une source d'inspiration pour le monde entier", a déclaré une porte-parole du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, Elizabeth Throssell, à Genève lors d'un point de presse. "Nous avons vu leur courage et leur détermination face aux représailles, aux intimidations, à la violence et aux détentions", a-t-elle ajouté.