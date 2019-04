Londres : plus de cent personnes arrêtées après des blocages "écologiques"

Un total de 113 personnes ont été arrêtées à Londres, a annoncé mardi la police londonienne au lendemain de la première journée de blocages organisés par le mouvement Extinction Rebellion qui réclame un "état d'urgence écologique".

Né au Royaume-Uni, ce mouvement devenu international a entamé lundi une semaine de protestations. Plusieurs milliers de personnes ont ainsi bloqué cinq lieux emblématiques de la capitale (Marble Arch, Oxford Circus, Waterloo Bridge, Parliament Square et Piccadilly Circus).

Dans la nuit de lundi à mardi, des manifestants ont continué d'occuper quatre sites (Marble Arch, Oxford Circus, Waterloo Bridge et Parliament Square) même si, selon Scotland Yard, ils étaient uniquement autorisés à rester dans la zone de Marble Arch.

"Il y a eu 113 arrestations au total", "la majorité" pour violation de l'ordre public et entrave à la circulation, a expliqué la police dans un communiqué. Ce nombre inclut cinq militants arrêtés après avoir dégradé l'entrée du siège du géant pétrolier Royal Dutch Shell. Selon James Fox, porte-parole d'Extinction Rebellion, les arrestations ont "majoritairement" eu lieu sur le pont de Waterloo, où des manifestants "se sont attachés à des véhicules, entre eux", notamment avec des cadenas en U à vélos.

#WaterlooBridge: over 100 arrests, 7 locked on and 5 of us up on the truck, but we are still holding the bridge. We are not leaving until this toxic system changes or until they arrest every last one of us. Reinforcements appreciated! #internationalrebellionpic.twitter.com/Yvd5RJyz1y