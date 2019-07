L'Italien David Sassoli élu président du Parlement européen

L'eurodéputé social-démocrate italien David Sassoli a été élu mercredi président du Parlement européen, a annoncé le président sortant Antonio Tajani. Par 345 voix, l'ancien journaliste de 63 ans a obtenu, au deuxième tour, la majorité absolue des suffrages exprimés à bulletin secret par les députés européens réunis à Strasbourg.

"Je n'ai pas complètement abandonné ma carrière de journaliste"

Son élection permet à l'Italie de se maintenir à l'un de ses trois postes européens importants, après le départ de Mario Draghi (Banque centrale européenne) et de Federica Mogherini (cheffe de la diplomatie), mais il ne sera clairement pas un allié pour le gouvernement populiste au pouvoir à Rome. Jusque-là vice-président du Parlement en charge du budget et de la politique euro-méditerranéenne, il revendique sur son site internet la paternité de "la plus importante réforme ferroviaire de l'Union européenne - la loi européenne Sassoli-Dijksma -, qui a été adoptée en 2017 après trois années de négociations compliquées".

"Je n'ai pas complètement abandonné ma carrière de journaliste, je collabore de manière active encore avec divers quotidiens et revues", reconnaît-il. Il est ainsi l'auteur, avec Francesco Saverio Romano, d'un livre sur les conseils des ministres pendant l'enlèvement d'Aldo Moro au printemps 1978. "Si vous me donnez votre confiance, on se battra ensemble pour un Parlement moderne, plus transparent, éco-durable, accessible aux citoyens", a-t-il promis devant ses collègues avant le début du vote.