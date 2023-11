Libération d’otages israéliens : à Tel-Aviv, «on est heureux de les voir» mais on veut qu'ils «rentrent tous à la maison»

Ils ont enfin retrouvé leurs familles. Les 13 otages libérés par le Hamas sont rentrés en fin de journée vendredi en Israël. Ils se trouvent désormais dans des hôpitaux, où leurs proches ont pu les rejoindre. Vendredi, c'est tout un pays qui attendait et suivait de près toutes les étapes de leur libération. Des centaines de personnes étaient réunies dans le centre de Tel-Aviv en face du musée des beaux-arts.

"On est vraiment heureux de les voir"

Sur l'esplanade noire de monde, le temps semble soudain s’arrêter. Ici, comme dans tout le pays, on retenait son souffle. Au moment de la libération des otages, diffusée sur les chaînes de télévision, Yaëlle a les yeux rivés sur son téléphone et commente. "Là, ils sont en train de revenir en Israël. On est vraiment heureux de les voir et de savoir qu'ils seront bientôt de retour. Ce qu'on veut maintenant, c'est que tous les otages rentrent à la maison", lance-t-elle.

"Que va-t-il se passer demain ? Et le jour d'après ?"

Personne n’oublie ceux qui sont toujours aux mains du Hamas. Verona sera pleinement rassurée quand tous les otages seront libres. "La question désormais, c'est que va-t-il se passer demain ? Et le jour d'après ? Je suis heureuse que ces 13 personnes soient de retour à la maison, mais je ne sais pas combien d'otage sont encore en vie et c'est ça qui me bouleverse le plus", témoigne-t-elle.

Une jeune femme entonne un chant religieux, à quelques heures de Shabbat, repris en cœur par la foule. Un instant de communion, d'espoir, teinté d'appréhension alors que les jours qui arrivent sont toujours très incertains.