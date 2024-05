Les propos de Macron sur l'envoi de troupes en Ukraine sont «très dangereux», selon le Kremlin

Le Kremlin a jugé vendredi "très dangereux" les propos du président français Emmanuel Macron qui a réaffirmé sa position controversée sur la possibilité d'envoyer des troupes au sol en Ukraine. "La France, en la personne du chef de l'Etat français, continue à évoquer en permanence la possibilité de son engagement direct sur le terrain dans le conflit autour de l'Ukraine. C'est une tendance très dangereuse", a déclaré à la presse le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.

Emmanuel Macron assume sa position

"Nous suivons tout cela attentivement et nous continuons, et continuerons, notre opération militaire spéciale (en Ukraine) jusqu'à l'accomplissement de tous les objectifs fixés", a-t-il poursuivi. Dans un entretien à l'hebdomadaire The Economist, publié jeudi, Emmanuel Macron a assumé sa position sur le possible envoi de troupes en Ukraine.

"Si les Russes devaient aller percer les lignes de front, s'il y avait une demande ukrainienne - ce qui n'est pas le cas aujourd'hui - on devrait légitimement se poser la question", a dit le président français. Il avait créé la controverse fin février en affirmant que l'envoi de forces armées occidentales sur le sol ukrainien ne devait pas "être exclu" à l'avenir. La plupart des pays européens, ainsi que les États-Unis, s'étaient nettement démarqués, même si certains ont depuis fait un pas en sa direction.