«Les plus beaux endroits de l'île sont touchés» : l'impuissance des habitants de l'île de Rhodes face aux incendies

C'est un panache de fumée visible depuis l'espace. L'incendie qui ravage l'île de Rhodes continue sa progression. L'Île grecque est pratiquement coupée en deux par une immense balafre au sol, tandis que les secours continuent de s'activer depuis une semaine.

"On est inquiet"

Alors, ce lundi en début de soirée, ces trois grecs sont venus profiter du vent qui souffle sur la ville médiévale de Rhodes. Assis sur un banc placé sous un immense ficus, ils parlent des feux qui ravagent depuis une semaine l'île qui les a vu grandir. Les amis se rendaient régulièrement dans les villages côtiers atteints par les flammes. "Quand on voit tous ses feux, on est inquiet. Hier soir, j'ai regardé la télévision et je n'ai pas pu dormir à cause des angoisses. On a déjà connu des incendies de quelques jours, mais autant de jours d'affilés, jamais", confie une habitante du quartier.

Autour, dans les ruelles pavées, des touristes venus de France, de Pologne, d'Angleterre ou encore d'Allemagne se pressent dans les restaurants et les magasins de souvenirs. Dans ce quartier fréquenté, Vaggelis tient une boutique de bijoux. Pour lui, les incendies sont avant tout une catastrophe écologique, mais aussi sur le long terme, économique.

Un pays qui brûle

"Les plus beaux endroits de l'île sont touchés. Les conséquences de ces incendies vont avoir un impact sur les prochains touristes, car tous ces lieux sont en cendres. Il faudra plusieurs années pour que tout redevienne comme avant", regrette-t-il au micro d'Europe 1.

Ce mardi, la situation reste très difficile pour les pompiers et les volontaires. Ils font tout pour lutter contre la progression des flammes qui dévorent différents endroits de l'île. Et le reste du pays n'est pas épargné, puisque près de 70 départs de feu ont été enregistrés sur tout le territoire grec.