Les pays de l'Otan frontaliers de la Russie vont ériger «une muraille de drones»

Les six pays membres de l'Otan voisins de la Russie sont tombés d'accord pour ériger une "muraille de drones" afin de défendre leurs frontières contre les "provocations", a annoncé vendredi le gouvernement lituanien : "Il s'agit d'une chose complètement nouvelle, une muraille de drones s'étendant de la Norvège à la Pologne".

"L'objectif est d'utiliser des drones et d'autres technologies pour protéger nos frontières"

"L'objectif est d'utiliser des drones et d'autres technologies pour protéger nos frontières", a déclaré à l'agence de presse BNS la ministre lituanienne de l'Intérieur, Agne Bilotaite. Celle-ci s'exprimait à l'issue de discussions avec ses homologues des autres États baltes, l'Estonie et la Lettonie, ainsi que de la Finlande, de la Norvège et de la Pologne.

"Il ne s'agit pas seulement d'infrastructures physiques, de systèmes de surveillance, mais aussi de drones et d'autres technologies, qui nous permettraient de nous protéger contre les provocations de pays hostiles et d'empêcher la contrebande", a-t-elle ajouté. Outre le déploiement de drones pour surveiller la frontière, ces pays utiliseraient des systèmes pour intercepter les drones ennemis. Agne Bilotaite n'a pas donné de calendrier pour ce projet, approuvé en raison des préoccupations actuelles en matière de sécurité dans la région, dans le contexte de la guerre que livre la Russie en Ukraine.