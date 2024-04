Aide militaire : l'Otan doit prouver à l'Ukraine qu'elle est son «alliée», exhorte Volodymyr Zelensky

L'Otan doit prouver à l'Ukraine qu'elle est son "alliée" dans la guerre contre la Russie, en accélérant "le plus rapidement possible" ses livraisons d'armes et de munitions, a exhorté vendredi le président Volodymyr Zelensky auprès des membres de l'Alliance.

"Poutine doit être ramené sur terre et notre ciel doit redevenir sûr"

Son discours en visioconférence devant l'Otan intervenait à la veille d'un vote clé du Congrès américain sur une enveloppe d'aide de 61 milliards de dollars, attendue par Kiev depuis plusieurs mois. Le président russe Vladimir "Poutine doit être ramené sur terre et notre ciel doit redevenir sûr", a lancé le chef de l'Etat ukrainien, dont les propos ont été rapportés par ses services. "Et cela dépend entièrement de votre choix", a-t-il martelé. "Le choix de déterminer si nous sommes vraiment alliés".

Sur le terrain, l'Ukraine fait face à des pénuries de munitions et des difficultés à protéger l'ensemble de ses villes et de ses infrastructures énergétiques, régulièrement ciblées par l'armée russe depuis plusieurs semaines. Or Kiev réclame sans cesse à ses partenaires plus de munitions et de systèmes de défense antiaérienne pour contrer ces frappes russes, tandis que les divisions en Europe et surtout à Washington ont ralenti les livraisons dans le domaine militaire.

"Cette année, nous ne pouvons plus attendre que des décisions soient prises. Je vous demande de prendre en considération nos demandes le plus rapidement possible", a dit Volodymyr Zelensky d'un ton pressant. Le vote du Congrès américain prévu pour samedi est d'une "importance vitale" pour l'Ukraine, a-t-il ainsi jugé. Le président a également réclamé, entre autres, sept systèmes antiaériens modernes Patriot supplémentaires, "un chiffre minimum" selon lui, et fustigé la lenteur des livraisons d'obus. "Ils doivent enfin arriver sur le front", a-t-il dit.

Vendredi, Volodymyr Zelensky a aussi reconnu "les limites" de son armée, qui se défend "avec bravoure" face aux troupes russes, plus nombreuses. "Il est évident que maintenant, tant que la Russie a l'avantage dans les airs et peut s'appuyer sur la terreur causée par les drones et les roquettes, nos capacités au sol sont malheureusement limitées", a-t-il admis, après l'échec de la contre-offensive de Kiev de l'été 2023. Le président ukrainien a enfin précisé que l'Ukraine avait été la cible de "près de 1.200 roquettes russes" et de "plus de 1.500" drones explosifs de type Shahed depuis le début de l'année.