Les Palestiniens acceptent un cessez-le-feu à Gaza après des tirs échangés avec Israël

Les leaders palestiniens à Gaza ont accepté un cessez-le-feu avec Israël tôt lundi après une escalade de violence ces deux derniers jours entre groupes armées palestiniens et Israël, ont indiqué trois responsables au courant des pourparlers.

Un cessez-le-feu après deux jours de violence

Suite à la médiation de l'Égypte, le cessez-le-feu est entré en vigueur à 04h30 (03h30 heure française), ont précisé un responsable du Hamas et un autre du groupe Djihad islamique, ayant requis l'anonymat. Un responsable égyptien a également confirmé l'information toujours sous couvert de l'anonymat, tandis qu'une porte-parole de l'armée israélienne n'a pas souhaité faire de commentaire.

Des tirs de roquettes palestiniens et la riposte de l'État hébreu ayant tué quatre personnes côté israélien et 23 Palestiniens depuis samedi. Dix-neuf Palestiniens ont été tués au cours de la seule journée de dimanche, a indiqué le ministère de la Santé dans l'enclave sous blocus, contrôlée par le mouvement islamiste Hamas.

Un soutien clair des États-Unis pour Israël

"Nous soutenons Israël à 100% dans la défense de ses citoyens", a tweeté dimanche soir le président américain Donald Trump. "Au peuple de Gaza - ces actes terroristes contre Israël ne vont vous apporter rien d'autre que davantage de souffrance. CESSEZ la violence et travaillez pour la paix - cela peut arriver !", a-t-il ajouté. Peu après, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Bolton, annonçait le déploiement au Moyen-Orient du "porte-avions et groupe aéronaval USS Abraham Lincoln et d'une force de bombardiers" tout en précisant qu'il s'agissait d'un "message clair et indubitable" à l'Iran.

De nombreux tirs des deux côtés

Quelque 600 roquettes ont été tirées depuis samedi de Gaza, dont 510 ont atteint le territoire israélien, et 35 sont tombées dans des zones urbaines, selon un décompte de l'armée israélienne. L'armée israélienne a dit en retour avoir frappé plus de 320 objectifs du Hamas et du Djihad islamique à travers la bande de Gaza, et visé notamment des ateliers de fabrication de roquettes, des entrepôts d'armes, des positions et des bases militaires ainsi qu'un tunnel du Djihad islamique débouchant en Israël.