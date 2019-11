Les eurodéputés valident la candidature de Thierry Breton à la Commission européenne

Le Parlement européen a donné jeudi son feu vert au Français Thierry Breton pour qu'il devienne commissaire européen au marché intérieur et au numérique, malgré les risques de conflit d'intérêts soulevés par certains eurodéputés, a-t-on appris de sources parlementaires. Selon ces sources, la candidature de l'ancien PDG d'Atos a été approuvée par le PPE (droite), les libéraux de Renew, le groupe Socialiste et démocrates et les conservateurs d'ECR. La gauche radicale, les écologistes et l'extrême droite, minoritaires, ont eux demandé que des clarifications supplémentaires lui soient réclamées par écrit.

