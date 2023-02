Le ballon chinois abattu par un avion de chasse sur ordre de Joe Biden

Alors que le président américain Joe Biden avait déclaré samedi que les Etats-Unis allaient "s'occuper" du ballon chinois entré dans l'espace aérien américain, sans offrir davantage de précision, un avion de chasse a abattu l'engin chinois. "Nous allons nous en occuper", avait alors déclaré Joe Biden, à qui il était demandé de réagir sur l'affaire, qui a jeté un froid sur les relations entre Washington et Pékin, et provoqué le report d'une visite du chef de la diplomatie américaine Antony Blinken en Chine. Le président américain venait d'atterrir à bord d'Air Force One à Syracuse, dans l'Etat de New York, où il doit passer quelques heures. Après ces quelques mots il est ensuite immédiatement monté dans une voiture.

Une "violation inacceptable"

Un avion de chasse a abattu le ballon chinois qui survolait depuis plusieurs jours les Etats-Unis et dont la présence constituait une "violation inacceptable" de la souveraineté américaine, a déclaré samedi le ministre de la Défense américain. "Cet après-midi, sur ordre du président (Joe) Biden, un avion de chasse américain (...) a abattu avec succès un ballon espion à haute altitude, qui appartenait à la République populaire de Chine, dans l'espace aérien au-dessus de la côte de Caroline du Sud", a indiqué Lloyd Austin dans un communiqué. Joe Biden fera "toujours de la sécurité des Américains une priorité tout en répondant avec efficacité à une violation inacceptable de la notre souveraineté", a-t-il ajouté.

Joe Biden a félicité samedi les pilotes ayant abattu "avec succès" le ballon chinois qui survolait depuis plusieurs jours les Etats-Unis. "J'ai ordonné au Pentagone de l'abattre mercredi dès que possible (...) Je veux féliciter les pilotes qui l'ont fait", a déclaré le président américain à des journalistes. Le Pentagone a dû attendre jusqu'à samedi le lieu le plus sûr pour mener cette opération, au large des côtes américaines.

"Utilisé à des fins de recherches"

Selon des médias américains, le ballon chinois, dont le Pentagone assure qu'il s'agit d'un ballon "espion", a été observé samedi au-dessus de la Caroline du Nord sur la côte est des Etats-Unis. Pékin a reconnu qu'il s'agissait bien d'un appareil venu de Chine, mais assuré qu'il s'agissait d'un "aéronef civil, utilisé à des fins de recherches, principalement météorologiques". L'engin aurait "dévié de sa trajectoire", avait ajouté un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, en exprimant les "regrets" de son pays pour cette violation "involontaire" de l'espace aérien américain.

Le ballon a notamment volé au-dessus de l'Etat du Montana (ouest), qui abrite des silos de missiles nucléaires, avant de se déplacer vers l'est. Il a été jusqu'ici décidé de ne pas l'abattre, en raison des risques posés par d'éventuels débris pour les personnes au sol, avait expliqué un haut responsable du Pentagone.

Trois aéroports fermés pour raison de sécurité

Le trafic aérien a été suspendu dans trois aéroports du sud-est des Etats-Unis par mesure "de sécurité nationale" a annoncé samedi le régulateur de l'aviation civile américaine (FAA), en pleine controverse autour de la présence d'un ballon chinois dans l'espace aérien du pays. "La FAA a suspendu les départs et les arrivées à l'aéroport de Wilmington (en Caroline du Nord), l'aéroport international de Myrtle Beach et l'aéroport international de Charleston (Caroline du Sud) dans le cadre d'une mesure de sécurité nationale prise par le département de la Défense" américain, a-t-elle annoncé dans un communiqué.