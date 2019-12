Les États-Unis surveillent la Corée du Nord "de très près", prévient Donald Trump

Le président américain Donald Trump a affirmé lundi que les États-Unis surveillaient la Corée du Nord "de très près" à l'approche d'un ultimatum fixé par Pyongyang à Washington pour la fin de l'année. "Je serais déçu si quelque chose était en préparation, et si c'est le cas, nous nous en occuperons", a-t-il déclaré. "Nous surveillons la Corée du Nord de très près". Pyongyang a fait ces dernières semaines une série de déclarations véhémentes, et fixé à Washington un ultimatum pour la fin de l'année, lui promettant, faute de progrès dans leurs discussions, un "cadeau de Noël" empli de menaces.

Un nouvel essai de missile ?

Après un rapprochement spectaculaire en 2018, les négociations sont dans l'impasse depuis l'échec du sommet de Hanoï en février entre Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Les États-Unis exigent que la Corée du Nord renonce d'emblée à tout son arsenal atomique, alors que cette dernière réclame une levée rapide d'au moins une partie des sanctions internationales qui étranglent son économie.

Le ministre américain de la Défense Mark Esper a jugé lundi "inquiétant" le discours de Pyongyang, et estimé "probable" que la Corée du Nord procède à un nouvel essai de missile avant la fin de l'année si elle n'était pas satisfaite de l'avancée des négociations. L'émissaire des États-Unis pour la Corée du Nord, Stephen Biegun, avait qualifié plus tôt, depuis Séoul, les exigences de Pyongyang d'"hostiles", "négatives" et "malvenues".