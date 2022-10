Les États-Unis et leurs alliés ne se laisseront pas «intimider» par Poutine, dit Biden

Le président américain Joe Biden a affirmé vendredi que les États-Unis et leurs alliés ne se laisseraient pas "intimider" par le président russe Vladimir Poutine, promettant que l'OTAN défendrait "chaque centimètre" de son territoire. "L'Amérique et ses alliés ne se laisseront pas intimider" et Vladimir Poutine "ne nous effrayera pas", a-t-il affirmé lors d'un discours à la Maison Blanche.

"L'Amérique et ses alliés sont prêts à défendre chaque centimètre du territoire de l'OTAN"

Joe Biden s'est ensuite adressé directement au président russe, pointant son doigt vers la caméra en le mettant en garde contre toute attaque du territoire de l'OTAN. "L'Amérique et ses alliés sont tout à fait prêts à défendre chaque centimètre du territoire de l'OTAN", a-t-il assuré. "M. Poutine, comprenez bien ce que je dis : chaque centimètre."

Poutine menace de faire usage de l'arme nucléaire

Le président américain s'exprimait peu après l'officialisation de l'annexion de quatre territoires ukrainiens par Vladimir Poutine, qui a promis la victoire à son pays lors d'un concert festif sur la place Rouge, à Moscou. Le président russe et d'autres responsables du pays ont menacé à plusieurs reprises de faire usage de l'arme nucléaire pour défendre les nouveaux territoires ukrainiens incorporés.

Joe Biden a jugé qu'il s'agissait de "paroles et de menaces imprudentes", en qualifiant la cérémonie de vendredi de "numéro bidon" censé montrer sa force mais qui illustre au contraire, selon lui, le fait "qu'il est en difficulté".

Peu après la prise de parole du président, son conseiller pour la sécurité nationale Jake Sullivan a affirmé que le risque de recours à l'arme nucléaire par la Russie existait mais ne semblait pas "imminent". "Nous ne voyons présentement pas d'indications d'un usage imminent d'armes nucléaires", a-t-il déclaré.

Jake Sullivan a par ailleurs assuré que l'armée américaine en Europe était prête à faire face à "toute éventualité".

Les États-Unis envoient de nouvelles armes à l'Ukraine

Les États-Unis annonceront l'envoi "immédiat" de nouvelles armes pour l'Ukraine la semaine prochaine, a-t-il aussi indiqué. Evoquant une nouvelle aide de 12 milliards de dollars à l'Ukraine votée au Congrès américain, le président a promis de "continuer à fournir des équipements militaires" au pays "pour qu'il puisse se défendre".

Joe Biden a également promis l'envoi de moyens sous-marins sur le site des explosions des gazoducs Nord Stream 1 et 2, "pour déterminer ce qui s'est exactement passé", après ce qu'il a qualifié d'"acte de sabotage délibéré".

"Nous allons travailler avec nos alliés pour faire toute la lumière là-dessus", a assuré Joe Biden. "J'ai déjà commencé à aider nos alliés à renforcer la protection de ces infrastructures cruciales", a-t-il ajouté.